Ba om våpen - og om å få låne en norsk tradisjon når krigen er over

– Jeg tror vi kan låne en av dere vakre tradisjoner, en tradisjon som karakteriserer dere som fredselskende folk, som et samfunn som er bygd på prinsipper av godhet

Det sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj da han holdt tale til det norske Stortinget onsdag ettermiddag.

- Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med til gjenoppbyggingen av Ukraina

Men før det kan skje, må de russiske krigshandlingene stanse.

President Zelenskyj ber nå Norge bidra med flere spesifikke våpensystemer, konkret treger han våpensystemer som kan senke skip og ødelegge militære kjøretøyer. Han ba Norge også om å skru opp sanksjonene mot Russland.

Rett før Zelenskyj startet den tv-overførte talen sin fra Kyiv til Oslo onsdag ettermiddag, ble det gjort kjent at Norge nå skal bidrar med nye 2000 panservernvåpen av typen M72.

- Ødelegge demokratier er deres plan

Stortingssalen brøt ut i full applaus da Volodymyr Zelenskyj dukket opp på storskjermene. Den ukrainske presidenten svarte med å ta seg til hjertet og nikke.

Zelenskyj innledet med å si at selv om Norge og Ukraina ikke har felles grenser, så har landene Russland som felles nabo som står mot felles verdier.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, spurte han.

Han hadde selv et svar på dette:

– For den russiske staten betyr ikke folkets frihet eller menneskerettighetene noen ting i dag. Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan, sa han.

Frigjorde Kirkenes

Som Zelenskyj har gjort i taler til flere europeiske nasjonalforsamlinger, trakk han også i talen til det norske stortinget flere ganger frem historiske paralleller og bånd.

Han minnet om at ukrainere bidro i frigjøringen av okkuperte land under andre verdenskrig.

– Dette er vår felles historie. Dette er historien vi har skapt sammen, på deres jord og vår. Den første soldaten som kom inn i det frigjorte Kirkenes i oktober 1944 var en ukrainsk borger fra byen Sumy, sa Zelenskyj.

Soldatene fra Den røde armé tok seg inn over den norske grensa i 1944 og inntok Kirkenes 25. oktober.

Sumy, som ligger nordøst i Ukraina er nå ett av stedene det nå pågår harde kamper mot Russland.

– Angrepene rammer sivile hver dag. Russland har ingen forbudte mål, sier den ukrainske presidenten.

Mistet mange barn

Zelenskyj fortalte at flere hundre ukrainske barn har mistet livet i krigen.

- I år vil noen av våre ukrainske barn få delta i Norges nydelige tradisjon med barnetog 17. mai, sa Zelenskyj - og la til en invitasjonen om å komme til Ukraina når krige er over.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

- Det sterkeste jeg har opplevd i Stortinget

For stortingsrepresentantene som fulgte talene ble det et sterkt møte med ukrainske presidenten.

- Jeg tror nok dette er det sterkeste jeg har vært med på som stortingsrepresentant i denne salen, sier SVs Lars Haltbrekken om tale.

Han berømmer motet til den ukrainske presidenten og hans folk i kampen for demokrati og frihet - og fastslår at Norge må gjøre alt man kan for å støtte landet.

Høyres Linda Hofstad Helleland satt i Europarådet da man enstemmig vedtok å hive ut Russland.

- Det har aldri skjedd før at et medlemsland har angrepet et annet. Derfor var det utrolig sterkt å høre presidenten her i dag. Han holdt en god tale som jeg tror berørte alle som satt i salen sterkt, sier Helleland.

Sier nei til å stenge havnene for russiske skip

President Volodymyr Zelenskyj ba Norge spesifikt om å sende mer våpen og skru opp sanksjonene. Han brukte også talen på å be Norge og EU stenge å nekte russiske skip å legge til havn.

– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa han.

Men dette er et ønske statsminister Jonas Gahr Støre ikke vil innfri.

- Vi vil vurdere de andre behovene. Men Norge har en lang kyst og et omfattende fiskerisamarbeid i nord. Vi følger nøye med på hvem som seiler inn i norske havner, men har per i dag ingen planer om å stenge norske havner, sa Støre etter tale.

Statsministeren sier Norge vil vurdere de andre våpenønskene - og skulle senere onsdag ha et eget møte med Ukrainas ambassadør til Norge.