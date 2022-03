Volodymyr Zelenskyj møtt med stående applaus i Stortinget

Må jeg gjennom tolv ukers smertehelvete for å bevise at jeg er syk?

President Volodymyr Zelenskyj trakk fram at Norge og Ukraina har Russland som felles nabo i sin tale til Stortinget onsdag.

– Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan, sa han.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa den ukrainske presidenten i sin tale til Stortinget onsdag.

Zelenskyj påpekte at selv om Norge og Ukraina ikke har felles grenser, så har landene Russland som felles nabo som står mot våre felles verdier.

– For den russiske staten betyr ikke folkets frihet eller menneskerettighetene noen ting i dag, sa han.

– Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan, sa den ukrainske presidenten.

Ba om våpen

- Vi har ikke felles grense, men vi har en felles nabo som står imot våre felles verdier, sa presidenten.

I talen kom han også med konkrete ønsker til Stortinget og ba om ulike våpen som kan brukes til å senke skip og skyte ned fly.

- Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil bli brukt til å forsvare vår frihet . Det norske folkets frihet, sa Zelenskyj.

Zelenskyj trakk frem lidelsene hans folk nå rammes av og som vil prege Ukraina i mange år etter dette.

- Norge kan hjelpe Ukarina med gjenoppbygging og rehabilitering når dette er over, sa presidenten.

Ber Norge stenge havnene for russiske skip

EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale til Stortinget.

– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa han.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

– Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han og la til at han håper på et samarbeid.

Inviterer Norge til å arrangere barnetog i Kyiv

Ukrainas president roste den norske nasjonalfeiringen og sier at han inviterer til å arrangere barnetog i Kyiv når det på et eller annet tidspunkt igjen er fred i Ukraina.

– Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med til gjenoppbyggingen av Ukraina, sa Volodymyr Zelenskyj da han onsdag talte til Stortinget.

Han mener Norge kan gjøre mye for å bidra til å gjenopprette stabiliteten i Øst-Europa. Han trakk også fram Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Han fortalte at flere hundre ukraisnke barn har mistet livet i krigen. Og han traff frem håp han har for dremtiden.

- I år vil noen av våre ukrainske barn få delta i Norges nydelige tradisjon med barnetog 17. mai, sa Zelenskyj.

Den tredje i historien

– Det er helt spesielt at Zelenskyj får tale i stortingssalen. Situasjonen blir oppfattet som helt unntaksmessig. Begivenhetene er av en så enestående karakter at det er på sin plass å gjøre unntak fra regelen, sier Hilmar Rommetvedt.

Rommetvedt er forsker ved forskningsinstituttet NORCE. Han slår fast at det ikke er hvilkens som helst talerstol Zelenskyj skal snakke fra i ettermiddag. Den er normalt forbeholdt de folkevalgte.

Selv om Zelenskyj ikke var fysisk til stede, regnes en videotale i stortingssalen som det samme.

Taleturné

Sist torsdag kom bekreftelsen om at Zelenskyj hadde takket ja til en invitasjon fra stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) om å holde videooverført tale til Stortinget.

De siste ukene har den ukrainske presidenten holdt taler for de folkevalgte i en rekke vestlige land, blant annet USA, Tyskland, Danmark og Sverige.

At Norge skulle være med på den lista var det full enighet om på tinget, ifølge stortingspresidenten.

– Dette er den største krigen og humanitære katastrofen i Europa siden 2. verdenskrig. Alle står sammen om å vise solidaritet med det ukrainske folket, sier han til NTB.

Han mener den ekstraordinære situasjonen i Europa åpner for å gjøre unntak fra regelen om at kun norske folkevalgte får stå ved talerstolen i Stortinget.

– Det vi nå ser, er noe vi trodde vi hadde lagt bak oss etter 2. verdenskrig. Det handler om verdiene Norge og Europa har vært opptatt av, selvstendighet, frihet og demokrati, sa Gharahkhani:

– De verdiene er truet. Derfor er det viktig å la ham tale.