Bjørn Arild Gram presenteres som ny forsvarsminister

Saken oppdateres.

Det bekrefter Statsministerens kontor i en pressemelding mandag.

Adresseavisen har fått bekreftet at Bjørn Arild Gram (Sp) går inn som forsvarsminister, mens Sigbjørn Gjelsvik (Sp) blir ny kommunal- og distriktsminister. Marit Arnstad forblir i rollen som parlamentarisk leder.

Endringene blir lagt fram i ekstraordinært statsråd tirsdag klokken 14.

Til tross for påskeferien har det samlet seg en stor mengde mennesker på Slottsplassen for å ta imot de nye utnevnelsene, som er ventet å komme ut for å ta imot blomster.

Pressekonferansen fra Statsministerens kontor blir streamet fra klokken 14.45 i denne saken.

Rokade

Bjørn Arild Gram har siden i høst vært kommunal- og distriktsminister. Gram har før dette bakgrunn som ordfører i Steinkjer, styreleder i KS, vararepresentant til Stortinget og statssekretær i Finansdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fyller ifølge bekreftede opplysninger plassen som kommunal- og distriktsminister etter Gram. Han har inntil nå vært finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Støre: - Veldig god løsning

- Jeg kan si at vi er kommet fram til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB mandag kveld.

Han sa da at det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er helt samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som nå.

Lørdag ble det kjent at Odd Roger Enoksen går av etter at det ble kjent at han hadde hatt en seksuell relasjon med en yngre kvinne forrige gang han var statsråd. Saken ble avslørt av VG.

