Forsvarsminister Gram: - Jeg kjenner på ansvaret - det er alvor nå

Gram: Styrkingen i nord blir en viktig oppgave for meg

Gram: Styrkingen i nord blir en viktig oppgave for meg

Boris Johnson bøtelegges for brudd på koronaregler

Saken oppdateres.

Gram og Gjelsvik kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre like etter klokken 14.10 tirsdag.

Pressekonferansen fra Statsministerens kontor blir streamet fra klokken 14.45 i denne saken.

Støre: - Full tillit fra dag en

Jonas Gahr Støre startet pressekonferansen med å takket Odd Roger Enoksen for den jobben han hadde gjort i en vanskelig sikkerhetsperiode for landet.

Enoksen var ikke til stede.

Det var imidlertid de to ferske statsrådene.

Støre ga rosende ord til steinkjerbyggen Bjørn Arild Gram som nå er landets forsvarsminister.

- Vi har sett etter en klok og erfaren leder med erfaring fra mange felt som kan gå rett inn i denne jobben. Gram har solid erfaring blant annet som ordfører i Steinkjer i 13 år, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressen.

- Vi må ha en med full tillit fra dag én blant annet på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen. I sum trenger Norge en med bredde i erfaringen. Det får vi med Gram nå, sa Støre.

- Det er alvor nå

Gram takket for tilliten fra Støre og Vedum.

- Jeg kjenner på ansvaret. Det er alvor nå. Det er krig i Europa og et naboland av oss har angrepet en annen nabo av seg. Det forandrer den grunnleggende sikkerhetssituasjonen vi står i. Det er ingen tvil om at forsvarsevnen til Norge må styrkes. Nordområdene er av særlig betydning der har vi behov for enda mer tilstedeværelse, sa den nye forsvarsministeren.

Gahr Støre fikk spørsmål om bakgrunnssjekken til de nye statsrådene. Han svarte at det var gjort grundige bakgrunnssamtaler i høst.

Spurte om hytteturen

Støre fikk også spørsmål fra TV 2 om den famøse hytteturen i 2016, der Gram deltok, og som førte til at Liv Signe Navarsete fikk en messenger-melding med teksten «Vi har lyst på fitta di».

- Den saken opplever jeg at er behandlet grundig av Sp lenge før denne regjeringen ble dannet og jeg har ingen grunn til å tvile på Grams integritet, svarte han.

- Men plager det deg at den er uoppklart, fulgte TV 2 opp.

- Jeg har andre plager. Det har ikke påvirket mitt syn på Bjørn Arild Grams egnethet som statsråd.

NTB spurte Gram om han ble spurt om meldingen og hytteturen under bakgrunnssjekken.

- Ja, det fikk jeg. Jeg har ikke sendt meldingen og vet ikke hvem som gjorde det. Det var veldig beklagelig at noen var så dum at de sendte den meldingen.

- Burde den som sendte meldingen stått fram?

- Ja, selvfølgelig - for lenge siden, svarte Gram.

Manglende forsvarsbakgrunn

Gram svarte også på spørsmål om hans manglende forsvarsbakgrunn.

- Jeg er ikke forsvarsekspert, men har stor politisk erfaring og er en politisk leder. Det blir mitt ansvar nå for å oppnå de politiske målene våre, svarte Gram.

Støre støttet dette.

- All min erfaring tilsier at det er den politiske erfaringen som er viktigst. Om du ikke har jobbet med sikkerhets og forsvarspolitikk som fag, så vil du på kort tid bli satt inn i saksfeltene. I andre land med andre kulturer mener man at de som leder forsvaret må være fra forsvaret, men slik er det ikke i demokratiet Norge.

Møtte opp på Slottsplassen

Tidligere i dag fikk Adresseavisen bekreftet at Bjørn Arild Gram (Sp) går inn som forsvarsminister, mens Sigbjørn Gjelsvik (Sp) blir ny kommunal- og distriktsminister. Marit Arnstad forblir i rollen som parlamentarisk leder.

Til tross for påskeferien hadde det samlet seg en stor mengde mennesker på Slottsplassen for å ta imot de nye utnevnelsene.

Fakta om Bjørn Arild Gram Født 7. mai 1972 (49 år)

Fra Steinkjer i Trøndelag

Politiker i Senterpartiet

Tiltrådte som kommunal- og distriktsminister 14. oktober 2021.

Studerte økonomi, ledelse og administrasjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har mellomfag i historie fra NTNU. Fra 2020 var han arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS, etter å ha vært nestleder fra 2012 til 2020.

Vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag i flere perioder mellom 1993 og 2021. Statssekretær i Finansdepartementet 2005–2007. Leder i Senterungdommen 1996–1998, nærings- og forsvarspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe i 1996.

Ordfører i Steinkjer kommune 2007–2020. Medlem av Steinkjer kommunestyre 1992–2000. Medlem av Nord-Trøndelag fylkesting 1995-2018, og Trøndelag fylkesting 2018–2019. Leder i Nord-Trøndelag Senterparti 2004–2007 og 2010–2012. Kilder: NTB, Regjeringen.no og Stortinget.no

Rokade

Bjørn Arild Gram har siden i høst vært kommunal- og distriktsminister. Gram har før dette bakgrunn som ordfører i Steinkjer, styreleder i KS, vararepresentant til Stortinget og statssekretær i Finansdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fyller ifølge bekreftede opplysninger plassen som kommunal- og distriktsminister etter Gram. Han har inntil nå vært finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Støre: - Veldig god løsning

- Jeg kan si at vi er kommet fram til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB mandag kveld.

Han sa da at det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er helt samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som nå.

Lørdag ble det kjent at Odd Roger Enoksen går av etter at det ble kjent at han hadde hatt en seksuell relasjon med en yngre kvinne forrige gang han var statsråd. Saken ble avslørt av VG.

