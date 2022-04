FHI åpner for å gi personer over 80 år en fjerde dose med koronavaksine

– Den største barrieren her, er E6. Det er et stort problem

Saken oppdateres.

Det er ikke grunnlag for å gi en fjerde dose til alle over 80 år, men dette kan vurderes av den enkelte, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon, skriver de.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontorets (EMA) vurderinger.

Samtidig ber FHI om at flere med svekket immunforsvar tar en fjerde dose. Personene i denne gruppen anbefales grunnvaksinasjon med tre doser, samt en oppfriskningsdose etter tre måneder.

– Vi ser at oppslutning om de tre første dosene har vært svært god, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose i tillegg. Vi ønsker at flere følger anbefalingen for å få økt beskyttelse, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

