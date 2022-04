Russiske skip og godstransport forbys – unntak for fiske og Svalbard

Endelig har vi fått et godt skattesystem for korttidsutleie

Saken oppdateres.

Regjeringen følger dermed EUs sanksjoner, slik statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har varslet.

Stadig flere russiske vogntog har krysset grensen ved Storskog i Finnmark etter at EU stengte sine grenser for russiske varer. Det blir det slutt på når grensa nå umiddelbart stenges for godstransport. Lørdag i neste uke stenger også havnene for russiske skip, opplyser regjeringen i en pressemelding på sine nettsider.

– Med dette gjennomfører vi EUs femte og siste sanksjonspakke og vi har fått et godt norsk regelverk for å gjøre det, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i pressemeldingen.

Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy.

Forbudet mot godstransport på vei gjelder for alle transportforetak etablert i Russland.

Unntak

Men det gjøres unntak for fiskefartøy, og Svalbard unntas helt fra de nye sanksjonene.

– Vi gjør det vi har varslet: Vi stenger havnene for russiskflaggede fartøy, men holder fortsatt havnene åpne for fiskefartøy. Det er viktig for Norge å hegne om fiskerisamarbeidet i Barentshavet og operativt bilateralt samarbeid om søk og redning. Så gjør vi unntak for Svalbard fordi Svalbard står i en særstilling, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Årsaken til Svalbard-unntaket begrunnes med Svalbardtraktaten, som gir Norge suverenitet, men alle andre som har skrevet under på traktaten, inkludert Russland, har rett til å drive uhindret virksomhet der.

Kritiseres

Opposisjonen har kritisert regjeringen for å bruke lang tid på å innføre havneforbudet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba også norske myndigheter om å stenge havnene for russiske skip i sin tale til Stortinget i slutten av mars.

Regjeringen har på sin side argumentert for at EUs vedtak, som Norge ikke har vært med på å utforme, må tilpasses norske forhold, særlig med tanke på samarbeidet Norge har med Russland om havområdene i nord.

De har brukt for langt tid, mener likevel stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen.

– Det er bra at Norge nå endelig følger EU og innfører et forbud mot russiske skip. Samtidig er det feil av regjeringen å lage unntak fra EU-forbudet. Det er avgjørende at hele Europa innfører de samme sanksjonene. Først da blir sanksjonene effektive. Da må forbudet også gjelde russiske fiskebåter i Norge, sier Elvestuen i en epost til NTB.

Til NRK sier Skjæran at unntaket for fiskefartøy er i tråd med EUs sanksjoner.

– Vi stenger norske havner for russiske fartøy, men vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort, sier han til kanalen.