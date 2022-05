Trønder vant kampvotering

Saken oppdateres.

Partileder Une Bastholm og nestleder Arild Hermstad får fornyet tillit. Det er klart etter kampvotering på MDGs landsmøte søndag.

Ingrid Liland, som er fra Vikna nord i Trøndelag, ble utfordret av både Natalia Golis (41) og Kristoffer Robin Haug (37), men 32-åringen trakk til slutt det lengste strået. Hun blir dermed en av partiets to nestledere sammen med Arild Hermstad (55). Begge valgene var i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Haug utfordret også Hermstad, men den sittende nestlederen ble gjenvalgt med 125 mot 78 stemmer.

Samtidig fikk Une Bastholm fra Trondheim fornyet tillit som partileder.

Dobbelt opp

Da Liland holdt valgtale, gikk NRK direkte bakerst i landsmøtesalen. Dette var så forstyrrende for delegatene at Liland noe motvillig måtte holde valgtalen om igjen.

Liland lovte å bruke tida framover på å utfordre vedtatte sannheter i norsk politikk.

– MDG er løvetannen i norsk politikk. Og den løvetannen har et stort ansvar foran seg, sa hun.

Liland er tidligere norgesmester i karaoke og har en mastergrad i musikkvitenskap, men jobber i dag som rådgiver innen strategi, endring og ledelsesprosesser. Hun har lang fartstid fra partiets sentralstyre og har også ledet partiets programkomité.

Internt i MDG omtales hun som en partistrateg.

– Egentlig ville hun bli popstjerne. Men hun nøyer seg altså med å bli nestleder i MDG i første omgang, sa stortingsrepresentant Rasmus Hansson i sin støttetale til Liland. Han kalte henne et «organisatorisk råskinn».

Liland overtar etter Kriss Rokkan Iversen, som ikke stilte til gjenvalg.

Diskusjon om valgresultatet

Også under valget av den andre nestlederen var det tilløp til dramatikk da det digitale voteringssystemet krasjet.

Landsmøtet begynte å forberede manuell stemmegivning, men etter åtte minutter var systemene oppe igjen, og voteringen kunne gå som planlagt.

Hermstad fastslo i sin valgtale at MDG må vinne hjertene til flere velgere. MDG fikk 3,9 prosent av stemmene i stortingsvalget i fjor og var bare 1.700 stemmer fra å nå sperregrensa.

– Jeg vil at vi skal søke makt, slik at vi kan endre kursen i Norge, sa Hermstad.

Haug forklarte for sin del valgresultatet med at MDG vekker for mye sinne hos velgerne. Han argumenterte for å gå vekk fra å være et «rabulistisk énsaksparti», men klarte ikke å samle nok kandidater bak sitt kandidatur.

Partilederen gjenvalgt

Bastholm ble partileder i 2020 da Miljøpartiet De Grønne gikk vekk fra den tidligere ordningen med to nasjonale talspersoner. Hun var også nasjonal talsperson fra 2016 til 2020. Nå tar hun fatt på en ny periode som partileder.

– Jeg gleder meg. Men jeg er også forberedt på de tøffe takene og de lange dagene, sa Bastholm i sin valgtale.

Hun hadde ingen motkandidater og ble valgt ved akklamasjon.

Torkil Vederhus (33) ble samtidig gjenvalgt som partisekretær, også han uten motkandidater.