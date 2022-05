Subwoolfer og trondheimsbaserte Amanda gikk videre til Eurovision-finalen

- Jeg følte meg ikke trygg. Jeg var redd for at vi skulle havne i elva

Enkelte i salen hadde kledd seg ut som bananer for å heie fram Subwoolfer og deres «Give That Wolf A Banana» i Eurovision-semifinalen i Torino tirsdag kveld.

De norske artistene sto på scenen som nummer 16 av de 17 deltakerne i semifinalen tirsdag.

Låten er skrevet av Subwoolfer-medlemmene «Jim» og «Keith» sammen med DJ Astronaut.

Subwoolfer holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig. Selv opplyser de å ha møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet.

Tix avslørt som DJ Astronaut

I forbindelse med et pressetreff tidligere tirsdag løftet DJ Astronaut masken. Det viste seg å være fjorårets Melodi Grand Prix-vinner Tix. NRKs bilder viser tydelig Tix, med sine sedvanlige solbriller og pannebånd.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen kunne ikke bekrefte DJ-ens identitet, og det er heller ikke klart om Tix har vært med de to gule ulvene på showene tidligere.

– Dette gikk som planlagt, sa Morten Westgaard til NTB.

Han rapporterer fra Torino for Eurovision Norway.

– Ulvene hadde roen, sang klokkeklart og fikk med seg hele salen. Presserommet var også med på dansen. Dette må bare til finalen – alt annet hadde vært en katastrofe, sa Westgaard før det var klart at Norges bidrag altså gikk videre til finalen.

Trondheimsbasert artist videre

Også norsk-greske Amanda Tenfjord (25), som representerer Hellas, gikk videre til finalen.

Hun varierte mellom forsiktig og kraftfull sang i sin Eurovision-framføring tirsdag.

Tenfjord vokste opp utenfor Ålesund og har bodd en lengre periode i Trondheim.

Da hun opptro under tirsdagens semifinale var det til tider så stille i salen at publikum tydelig kunne høre at artisten trakk pusten – før hun dro låten «Die Together» opp i virkelig kraftfulle partier. Det hele til et enkelt, men effektivt sceneshow.

Ti land gikk videre

Disse landene gikk videre til finalen i Eurovision Song Contest etter den første semifinalen tirsdag 10. mai.

Sveits: Marius Bear S «Boys Do Cry»

Armenia: Rosa Linn «Snap»

Island: Systyr «Með hækkandi sól»

Litauen: Monika Liu «Sentimentai»

Portugal: Maro «Saudade, saudade»

Norge: Subwoolfer «Give That Wolf a Banana»

Hellas: Amanda Georgiadi Tenfjord «Die Together»

Ukraina: Kalush Orchestra «Stefania»

Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers «Trenuleţul»

Nederland: S10 «De Diepte»

Den andre semifinalen går av stabelen torsdag 12. mai.