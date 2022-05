Kongefamilien hilste rekordstort barnetog i Oslo – politiet stanset orkester

Mandag banket han inn et nydelig mål. 17. mai har han fått et ærefullt oppdrag

Saken oppdateres.

Ingen av medlemmene av kongefamilien hadde på seg bunad da de vinket til barna som gikk i tog over Slottsplassen. I stedet var de alle ikledd finstas i form av dress, kjoler og 17. mai-sløyfer.

Rekordmange skoler var påmeldt 17. mai-toget i Oslo, som er landets største. 130 skoler og 30.000 barn var ventet å gå i toget, og det var skolene Høybråten og Slemdal som fikk æren av å gå først.

Orkester tatt ut av toget

For Slemdal skole ble det et annerledes besøk på Slottsplassen.

Et studentkorps som var innleid av skolen, ble tatt ut av barnetoget av politiet like før de nådde Slottsplassen. Politiet sier de fikk informasjon om at korpset ikke hørte til noen skole. Denne informasjonen viste seg å være feil.

– Vi kunne i etterpåklokskapens navn kanskje sjekket med skolen foran, men ting går fort, det er en stor operasjon, og mange folk. Vi fikk rett og slett litt feilinformasjon, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

Rektor Vegard Tversland Kjesbu sier til NRK at skolens folk prøvde å snakke med politiet på stedet, men at politiet ikke ville høre.

Bærer med seg alvor

På nasjonaldagen har statsminister Jonas Gahr Støre gledet seg over en 17. mai med store folkemengder.

– Det er en utrolig stor glede å feire 17. mai på tradisjonelt vis etter to år med unntak, sier Støre til NTB.

Han sier at årets feiring også bærer med seg et alvor.

– Europa har en alvorlig krig midt på kontinentet. Det setter de verdiene vi feirer 17. mai for i et spesielt perspektiv. At ukrainske barn går i tog, gjør inntrykk på mange.

Enormt oppmøte, lite bråk

Politiet i Oslo sier at det har vært svært mange folk i sentrum, men ingen ordensforstyrrelser.

– Jevnt over vært veldig god stemning, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Tre personer er blitt bøtelagt for å fly med drone i sentrum. Ellers sier Hekkelstrand at de har fått en «en håndfull» henvendelser om barn som har kommet bort fra foreldrene. Det ordnet seg i alle sakene.

– Mye følelser

Over hele landet er det blitt lagt ned kranser ved graver, støtter og minneplanter, blant annet på Eidsvolls plass der stortingspresident Masud Gharahkhani holdt tale.

Gharahkhani ble stortingspresident i fjor høst, så årets nasjonaldag er første gang han hilste barnetoget fra balkongen på Stortinget.

– Det er en travel dag og det er en artig dag. Årsaken til at vi feirer 17. mai er Grunnloven og demokratiet, og det å stå på balkongen i Stortinget, som er demokratiets hjerte, er en stor ære, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB.

Til nasjonaldagen har Gharahkhani skaffet seg en Eikerdrakt, som «noen flotte damer» ved hjemstedet Skotselv har sydd til ham.

– Jeg føler meg ydmyk og stolt, sier han om opplevelsen av å gå i finstasen.

Varmt i sør, kaldt i nord

I Sør-Norge var det mange steder varmt i bunad, med sol og nærmere 20 grader mange steder.

Også i Trondheim var det godvær, med strålende sol da barnetoget marsjerte over Trondheim torg.

Situasjonen var en litt annen i Tromsø da speidertoget blåste i gang 17. mai-feiringen. Bunader og finstas måtte dekkes til med jakker og kåper på grunn av det kjølige vær og regn. Det var også nok av votter og luer å se på barna.

God stemning ble det likevel, og norske flagg ble viftet både med og uten en paraply over seg.