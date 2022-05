Borten Moe får kritikk for dobbeltrolle i vindkraftsak i Trøndelag

Legevakta og AMK-sentralen med nytt verktøy: - Genialt enkelt. Rart at ingen har tenkt på det før

Saken oppdateres.

I en kronikk i januar gikk Borten Moe ut mot stenging av to vindkraftverk på Fosen, skriver Teknisk Ukeblad.

Borten Moe skrev kronikken etter en lederartikkel i Trønder-Avisa der det tas til orde for at vindkraftverkene Storheia og Roan må rives etter høyesterettsdommen som sier at de er oppført ulovlig.

Selskapet Okea har søkt om å få strøm til elektrifisering av oljeplattformen Draugen med uttak fra Fosen der de to vindkraftverkene ligger.





Elvestuen: - Borten Moe bør ikke uttale seg

Borten Moe, som er statsråd for forskning og høyere utdanning, eier aksjer som nå har en verdi av 20,8 millioner kroner i Okea, ifølge Teknisk Ukeblad. Han er en av grunnleggerne av selskapet. Han har også vært plattformsjef på Draugen.

Selv mener Sp-politikeren at han kan tillate seg å komme med refleksjoner om saken ettersom han ga konsesjonene til vindkraftparkene i sin tid som olje- og energiminister.

– Han sitter i en regjering, så det bør han ikke gjøre. Det er ikke slik at man plutselig er privatperson; statsråd er man hele tiden. Han har en egeninteresse i denne saken, og jeg tar det som en selvfølge at han ikke er med på behandlingen av denne saken, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Haltbrekken: - Bør være svært forsiktig

Også SVs Lars Haltbrekken er kritisk til dobbeltrollen.

– Statsråden bør være svært forsiktig med å mene så mye om en kraftutbygging som åpenbart styrker hans eierinteresser, sier han.

Borten Moe sier selv at han har fulgt alle regler om habilitet.

Nok strøm uten vindkraft

Adresseavisen skrev tidligere denne uken at selv uten vindkraftverkene på Storheia og Roan-fjellene, vil det være nok strøm til elektrifiseringen på Haltenbanken som det er søkt om.

Til elektrifiseringen av både Draugen og Equinors plattform Njord, har Okea fått godkjent en nettkapasitet på 80 MW som tilsvarer et årlig energiforbruk på 700 GWh. Til sammenligning er årsproduksjonen til de to vindkraftverkene Storheia og Roan til sammen 1900 GWh.

Både Statnett og nettselskapet Tensio sier at det er fullt mulig å forsyne Draugen og Njord med denne strømmen, selv om de to vindkraftverkene skulle bli revet.

- Det er ikke den lokale vindkraftproduksjonen på Fosen som muliggjør elektrifisering av Draugen og Njord. Det som er avgjørende er summen av tilgjengelig kraftproduksjon i hele kraftsystemet, samt forsyningsnettet mellom installasjonene og Statnetts sentralnett, uttalte kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio til Adresseavisen.