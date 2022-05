Mann funnet skutt på Mortensrud i Oslo

Satte opp sykkelhotell til flere millioner - har solgt to månedskort i 2022

Saken oppdateres.

– Personen får behandling av ambulanse på stedet og kjøres til sykehus. Vi søker etter én eller flere personer som har stukket fra stedet, skriver politiet.

Det var vitner som meldte fra til politiet om hendelsen 19.23, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. Han sier den skadde mannen ble funnet utendørs ved Mortensrud kirke.

– Han er fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke kritiske skader, ut ifra det vi vet nå, sier operasjonslederen.

Politiet er mannsterkt på stedet og søker over et stort område med politihelikopter. Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent.

– Vi søker etter en bil og vi tror vi vet hvor dette er skjedd, sier Stokkli.