Vedum sier nei til SV i regjering

Saken oppdateres.

– SV valgte å reise fra Hurdal. Det er ikke aktuelt å dra tilbake dit og starte på nytt, sier Vedum til NTB.

I åpningstalen til LO-kongressen mandag kom leder Peggy Hessen Følsvik med en utfordring direkte til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. De ekstraordinære tidene, med krig i Ukraina, energikrise og en truende matkrise, gjør det ifølge henne mer nødvendig enn noensinne med en flertallsregjering.

Men en slik regjering vil Vedum ikke ha. Han mener at nettopp de siste månedene har vist hvorfor det var riktig å danne en mindretallsregjering uten SV. Som begrunnelse viser Vedum til SVs motstand mot Nato og partiets holdninger i sikkerhetspolitikken mer generelt.

– Jeg tror ikke det hadde gagnet landet å ha den uenigheten midt i regjeringen i den situasjonen vi har nå, sier Vedum.

Ukraina

Ifølge ham har det gitt stabilitet i politikken overfor Russland og Ukraina at de to regjeringspartiene ser nokså likt på denne saken.

Vedum tror heller ikke at en flertallsregjering hadde løst problemene som Senterpartiet har hatt med velgerflukt etter valget.

– Jeg tror det er tidene som er krevende, uavhengig av regjering, sier han.

– Målingene fra dag til dag er litt underordnet. Det viktige er stabilitet i de store spørsmålene.

Støre: – Ikke nært forestående

Statsminister Jonas Gahr Støre satt i salen under LO-lederens tale.

Han påpeker at han hele tida har ønsket seg SV med i regjering.

– Men dette er ikke nært forstående. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har, og det gjør vi. Så får vi ta det som det kommer, sier Støre til NTB.

Åpen for samtaler

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø er derimot åpen for samtaler. Men ikke samtaler for enhver pris.

– Hvis det skal bli aktuelt, må vi kunne sette oss ned ved samme bord med blanke ark. Da vi møttes etter valget på Hurdalsjøen, så erfarte vi at vi ble møtt med en rekke forutsetninger som ville ha trukket landet i feil retning, sier Bergstø til NTB.

– Om regjeringspartiene har erkjent at det er helt nødvendig å få en tydelig kurs for landet som tar fatt i vår tids største utfordringer – forskjellene og miljø, så er vi klar for de samtalene.