E6 stengt etter ras

Saken oppdateres.

Det har gått et ras over E6 ved Snåsakroa natt til fredag. Vegtrafikksentralen og politiet melder om at veien er stengt.

Det vil bli tatt en ny vurdering klokken 12.00 fredag, melder Vegtrafikksentralen i 05-tiden.

Raset er 30-40 meter bredt og har skjedd på E6 i nordenden av Snåsavatnet, ifølge politiet. De varsler at det er omkjøring via fylkesvei 763.

- Vi fikk melding om raset av en bilist klokken 02.39. Da varslet vi Vegtrafikksentralen umiddelbart, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt.

Det ble beskrevet at det lå store steiner i veibanen, og at det ikke var mulig å passere, ifølge Gaasvik.

- Vegtrafikksentralen sendte en entreprenør til stedet og det ble satt i gang rydding i veibanen. Entreprenøren har vært i kontakt med geolog og deretter ble det besluttet at veien må stenges inntil det er tatt vurderinger på stedet i dagslys, sier operasjonslederen.

Ingen skal ha blitt truffet av raset.