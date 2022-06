Her åpnes giganthotellet for sykler: - Bør absolutt bygges flere

De unge skuespillerne fikk hjelp fra intimitetskoordinator under sexscene

Skjebnehelg for Ocean Space Centre - forhandlingene står i stampe

Her har de virkelig rota det til for seg selv

Det er et milliardsluk ingen regjering kommer til å ta i

Enebolig solgt 1,8 millioner over takst: – De gode og spesielle objektene er det stor rift om

Før Norge-kampen: To svensker forlater landslagssamling

Saken oppdateres.

Millehaugen ble tidligere samme dag observert i Trondheim med en langt mindre sekk, skriver avisen. Da han hadde reist til Oslo, var han altså utstyrt med en langt større tursekk, ifølge politiet.

Millehaugen, som er dømt for to drap, er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt etter at han ikke kom tilbake fra permisjon til avtalt tid ved Trondheim fengsel onsdag ettermiddag.