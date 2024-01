Mannen som er siktet for drap på en latvisk kvinne i 30-årene i Gudbrandsdalen lørdag, er avhørt og har erkjent å ha drept kvinnen. Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Vi har ikke noe mer vi ønsker å si per nå, men rundt selve hendelsen så er det sånn at han har knivstukket avdøde. Vi har kontroll på kniven som formentlig er brukt, og vi har også fått en ganske grundig forklaring fra han på hvordan det har foregått. Det er ingen grunn til å tro at andre har vært involvert, sier politiadvokat Tore Martin Søbak Gundersen i Innlandet politidistrikt til VG.

Han sier at hendelsen har skjedd inne på kvinnens rom på hotellet.

Både mannen og kvinnen jobbet på Fefor Høyfjellshotell i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Siktede møtte kvinnen for første gang da han begynte å jobbe der i juni i fjor.

– Det mest nærliggende i øyeblikket er å si at det er en serie med uheldige omstendigheter som samlet leder til en øyeblikkshandling. Jeg synes det er greit å påpeke at i motsetning til noen av drapene vi har sett gjengitt i mediene i siste tid synes dette for meg ikke som noen form for sjalusihandling, sier mannens forsvarer Anders Gustav Bjørnsen til avisen.

Siktede er ikke en kjenning av norsk politi, men politiet er nå i kontakt med det serbiske politiet for å finne ut om han er en kjenning av dem.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker i Østre Innlandet tingrett.