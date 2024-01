Propalestinske aksjonister teltet på Eidsvolls plass i Oslo i åtte uker, før de i forrige uke ble fjernet av politiet. Denne gangen har aksjonistene krysset veien fra Eidsvolls plass, og de står nå ved Spikersuppa, skriver Klassekampen.

– Det er veldig viktig for oss å stå i nærheten av Stortinget, slik at de som tar beslutninger, ser at vi mener Norge kan gjøre mer, sier Rami Samandar, en av de ansvarlige for teltet.

Han sier det føltes nødvendig å sette opp teltet igjen.

– Vi merker at vi har et behov for å samle oss og vise støtte til palestinere i Gaza og på Vestbredden, sier Samandar.

Aksjonistene vil dessuten at regjeringen skal vise tydeligere støtte til Palestina.

Da teltet ble tvangsfjernet torsdag i forrige uke, sa operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG at aksjonistenes tilstedeværelse «kunne begrense eller få andre til å avstå fra å markere seg eller ytre seg på samme plass».