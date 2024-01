Trøndelag politidistrikt skriver på X/Twitter at de har rykket ut til området ved Sirkus shopping etter en trusselsituasjon mellom to parter.

En person skal ha truet en annen med en skarp gjenstand og politiet leter etter begge,

På grunnlag av informasjonen politiet har fått er det besluttet å bevæpne politiet.

Politiet opplyser at de har sikret bilder fra overvåkingskamera som viser hendelsesforløpet.

– Flere patruljer driver søk i nærheten av senteret, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge Gaasvik er det for tidlig å si om de to har en tilknytning med hverandre.

Klokken 19.17 opplyser politiet at søket etter de to personene nedskaleres etter at det er kartlagt at de to har forlatt kjøpesenteret i hver sin retning.