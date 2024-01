– Det er et stort skip. Det kommer til å ta tid ettersom soldatene må sjekke alle rom på skipet for å tømme det for kaprere, og det kan bli en konfrontasjon, sier talsperson Mehul Karnik i Den indiske marinen.

Sjøfartsdirektoratet UKMTO fikk torsdag kveld meldinger om at skipet hadde blitt bordet av fem til seks ubekjente bevæpnede personer, sier marinen i en uttalelse.

Marinen omdirigerte derfor et skip for å bistå fartøyet.

Karnik sier at besetningen på skipet rapporterte om at de befant seg i et eget sikkerhetsrom og styrte fartøyet derfra.

Ambrey, et maritimt etterretningsfirma, opplyser at lasteskipet begynte å drive 670 kilometer øst for Hafun i Somalia, og at mannskapet består av 15 indiske statsborgere.

Skipet skal være Liberia-registrert.

Ingen har tatt ansvar for angrepet ennå. Det har lenge vært økende bekymring for skipsfarten i regionen etter flere angrep fra Jemens houthi-opprørere.