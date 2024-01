Først ville lagmannsretten løslate, men etter at Høyesterett sendte saken tilbake, har de snudd. Nå er 28-åringen fengslet til 9. januar, skriver VG.

28-åringen var den første som ble pågrepet for drapet. Politiet mener det var han som lurte Henriksen opp til hytta der drapet skjedde.

Dagens kjennelse er unntatt offentlighet, men i slutningen står det at siktede kan holdes varetektsfengslet fram til 9. januar, skriver avisen.

Nekter straffskyld

Mannen nekter i likhet med de andre siktede straffskyld.

I alt er fem menn siktet for drap eller medvirkning til drapet på Henriksen – 28-åringen, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. En mann i 30-årene er i tillegg siktet for skadeverk i forbindelse med drapsetterforskningen.

De fire andre siktede som tidligere var fengslet, er også blitt løslatt. Men siktelsene mot dem er opprettholdt.

Skal sone annen dom

28-åringens advokat Thomas Randby i Elden advokatfirma sier til NTB at når hans klient løslates fra varetekt, vil han etter vår begjæring overføres til soning av en tidligere straffedom på 75 dager.

– Hva som vil skje når vår klient har sonet ferdig denne dommen, er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Dersom politiet da ønsker å beholde ham i varetekt vil domstolen måtte foreta en ny og selvstendig vurdering av om vilkårene for fortsatt fengsling er til stede, sier Randeby.