Dette til tross for at snørammede sørlendinger har blitt oppfordret til å la bilen stå, og kollektivtrafikken er lammet.

– Hvis ansatte ved Sørlandet sykehus HF ikke kommer seg på jobb på grunn av været, vil det legges til rette for bruk av avspasering, eventuelt bruk av feriedag. Det er viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver snakker sammen og blir enige om løsninger som kan fungere for begge parter, er beskjeden fra sykehusledelsen som Fædrelandsvennen gjengir.

Flere har overnattet ved sykehuset for å sørge for at de kommer seg på jobb, opplyser organisasjonsdirektør Nina Føreland til avisen.

– Men dersom det er sånn at en ansatt kommer to timer for sent fordi bussen var forsinket, så trekkes ikke vedkommende i lønn, sier hun.