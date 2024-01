Utenriksdepartementet har gjennomført en egen evaluering av den dramatiske evakueringen i 2021, som skjedde etter at Taliban hadde inntatt Kabul.

Mens andre land har hatt offentlige evalueringen, vil Utenriksdepartementet fortsatt hemmeligholde sin interne evaluering, skriver Dagens Næringsliv.

Venstre og Frp har bedt om at den blir offentliggjort, men Eide skriver i et svar at den kun er ment til internt bruk. De to partiene ber nå Eide komme til Stortinget og redegjøre for det. Venstre foreslår også en offentlig evaluering.

Et av spørsmålene er evakueringen av barn. Norge evakuerte 27 afghanske barn, og fem av dem har fortsatt ikke sett foreldrene siden august 2021. 125 personer har fått innvilget opphold i Norge for å gjenforenes med barna.