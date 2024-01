Oslo-biskop Kari Veiteberg varsler sin avgang

Kari Veiteberg varsler at 2024 blir hennes siste år som biskop i Oslo. 17. desember i år blir Veitebergs siste arbeidsdag som biskop i Oslo. 18. desember starter hun sin første arbeidsdag som bymisjonsprest, skriver Klassekampen i natt.

Veiteberg ble i 2017 utnevnt til Oslos første kvinnelige biskop. Hun ble den første biskopen i Oslo som ble utnevnt av Kirkerådet, og ikke Kongen i statsråd.

Strømproblemene i Porsgrunn rettet

Samtlige kunder fikk i natt strømmen tilbake etter strømbruddet i Porsgrunn. Over 900 kunder var på det meste strømløse søndag. Strømbruddet oppsto klokken 16.19 søndag.

Ifølge kartet til Lede sank antall berørte kunder gjennom natten. Ved 2-tiden var fortsatt rundt 200 kunder uten strøm. Halvannen time senere hadde alle fått strømmen tilbake.

«Beste film» til «Oppenheimer»

«Oppenheimer» er belønnet med prisen for beste film under Golden Globe-utdelingen. Dette er filmens femte pris av åtte mulige under utdelingen i natt i Beverly Hills i California.

Christopher Nolan vant prisen for beste regi. Cillian Murphy vant prisen for beste mannlige hovedrolle. For innsatsen i «Oppenheimer» ble Robert Downey Jr. tildelt prisen for beste mannlige birolle. Svenske Ludwig Göransson vant prisen for beste filmmusikk til samme film.

161 døde etter jordskjelvet i Japan

Dødstallet etter jordskjelvet i Japan i forrige uke har steget til 161, mens 103 personer fortsatt er savnet. Det er myndighetene i Ishikawa-regionen som opplyser dette i natt.

I går var tallet på døde 128. Antall savnede har falt fra 195. Jordskjelvet med en styrke på 7,5 inntraff på vestkysten av hovedøya Honshu mandag 1. januar.

Hovland med solid sisterunde

Viktor Hovland klarte seks birdier på siste runde av PGA-turneringen på Hawaii. Det holdt imidlertid ikke til å heve seg på resultatlistene.

Hovland spilte de resterende hullene på par og endte dermed seks slag under par på sisterunden i natt norsk tid. Totalt havnet han 21 slag under par. Det plasserte ham på en delt 22.-plass. Chris Kirk fra USA vant.