To av de fire ukene i varetekt blir med brev- og besøksforbud.

– Hensynet til etterforskningen i saken tilsier at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med personer utenfor fengselet. Etterforskningen er i en helt innledende fase, står det i kjennelsen fra Østre Innlandet tingrett.

Motivet for drapet er foreløpig ikke kjent, men både den siktede og den avdøde var ansatte ved hotellet, og begge er utenlandske statsborgere.

I kjennelsen peker retten på at påtalemyndigheten ikke har oversikt over alle potensielle vitner i saken, og at de ikke er ferdig med avhør av sentrale personer. Det involverer også personer som ikke oppholder seg i Norge.

– Dette er etterforskningsskritt som vil ta tid, står det videre i kjennelsen.

Basert på den siktedes relasjon til potensielt sentrale vitner, mener retten at det er en reell fare for at han vil påvirke dem dersom han ikke blir underlagt brev- og besøksforbud.