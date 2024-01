Cellen der Anders Behring Breivik soner sin forvaringsstraff i Ringerike fengsel. Bak lukkede dører og uten at Breivik selv deltok, gjennomførte Oslo tingrett befaring i celleområdet onsdag formiddag. Breiviks celleanlegg er fordelt på to etasjer. Her er kjøkkenet og gangen som ligger i 1. etasje.