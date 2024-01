Det opplyser Oslo tingrett til Bygg.no.

Saken gjelder tunnelentreprenøren på Follobanen, AGJV, har saksøkt Bane Nor i forbindelse med Follobanen.

Utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor opplyser til Bygg.no at utsettelsen skyldes at det har vært en enighet om forlik om enkelte krav, og at de er blitt enige om at de utsetter behandlingen av de resterende kravene.

– Denne saken består av veldig mange krav, sier Sandvin, som sier det vil være et planleggingsmøte i retten for å avklare det videre løpet i saken.

Det spansk-italienske konsortiet Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har gått til en rekke søksmål mot Bane Nor i forbindelse med arbeidet rundt Follobanen.