Det er gjort flere beslag og politiet har kontroll på det som formentlig er drapsvåpenet, skriver politiet i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Det gjenstår fortsatt vitneavhør, og politiet kan derfor ikke å gi opplysninger knyttet selve hendelsen eller drapsvåpenet, skriver de.

Det er ikke sikker identitet på kvinnen, og hennes pårørende er derfor ikke varslet.

Kripos, den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, ble allerede lørdag kveld bedt om å bistå Innlandet-politiet i saken.

Politiet melder at de raskt fikk kontroll på den antatte gjerningspersonen, og at det ikke er mistanke om at flere gjerningspersoner er involvert.

Meldingen om kvinnen kom 21.29 lørdag kveld, opplyser politiet. De vil ikke si noe om hvem som meldte fra og begrunner det med hensyn til etterforskningen.

Verken kvinnen eller mannen har lokal tilhørighet. Det er en relasjon imellom dem, og den konkrete relasjonen vil bli kartlagt under etterforskningen, skriver politiet.