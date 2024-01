– Dette var en tynn og skuffende redegjørelse fra Mehl, som ikke ga noen nye svar, sier Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV etter at Mehl redegjorde for Stortinget.

Justisministeren sa da at NSM-saken er alvorlig, men at det er mye uavklart og at alle fakta må på bordet.

– Her kom det ingen ny klarhet inn. Vi vet fortsatt ikke noe nytt om hvordan det er mulig at en etat går langt utover sine fullmakter uten at noen plukker det opp. Står vi overfor en etat som seilte sin egen sjø, eller et system som ikke har gode rutiner og mangler kontroll? spør SV.