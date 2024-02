– Men man kan jo aldri være forberedt på noe slikt. Det er første gang vi har opplevd en situasjon med et slikt våpen på hotellet. Jeg er veldig glad for at verken kollegaer eller gjester ble skadd, sier driftssjefen til Bergensavisen lørdag.

Ved 4-50-tiden samme morgen mottok politiet en rekke meldinger om hendelsen. Folk på hotellet varslet om at en mann truet med det som så ut som et skytevåpen.

Mezo forteller til avisen at mannen i 20-årene sjekket inn på hotellet sammen med en kvinne tidlig fredag kveld.

Ifølge driftssjefen skal nattevakten ikke ha følt seg truet av mannen i 20-årene, men han har beskrevet det hele som en ubehagelig situasjon.

– Han har sagt at alt skjedde veldig fort. Situasjonen skjedde oppe på hotellrommet, og andre gjester ble ikke påvirket av det som skjedde.

Mannen ble pågrepet i nærheten etter kort tid. Jourhavende jurist Sigrid Sulland sier at mannen er siktet for trusler med våpen.