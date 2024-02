Det sa PST-sjef Beate Gangås i forbindelse med presentasjonen av årets trusselvurdering, skriver VG.

Ifølge rapporten PST la fram mandag jobber den kinesiske partistaten også gjennom norske lokalpolitikere og næringslivsaktører for å fremme utenrikspolitikk og omgå nasjonale beslutningsprosesser.

– Dette kan for eksempel skje gjennom at kinesiske aktører tilbyr sponsede turer til Kina, gjentatte delegasjonsbesøk og andre former for positiv oppmerksomhet. Flere norske kommuner og enkeltpersoner har undertegnet vennskapsavtaler med kinesiske aktører som opererer på vegne av den kinesiske partistaten, skriver PST i rapporten.