I fjerde kvartal av 2023 økte omsetningen med 10 prosent til 17,7 milliarder kroner, skriver konsernet i en pressemelding.

Resultatet før skatt endte på 1,3 milliarder, ned fra 1,7 milliarder i samme periode i 2022. Ifølge konsernet er dette en konsekvens av lavere kraftpriser. Orkla eier flere kraftverk gjennom selskapet Hydro Power.

Øker utbytte

Orklas styre foreslår et samlet utbytte for regnskapsåret 2023 på seks kroner per aksje, til sammen 6 milliarder kroner. Dette er en dobling fra fjorårets utbytte, skriver E24.

For året som helhet økte omsetningen til 67,8 milliarder kroner, en framgang på 16 prosent.

I meldingen tilskriver konsernet framgangen til kostnadsreduserende tiltak, god valutakurs, prisøkninger og strukturell vekst.

Eier store dagligvaremerker

– Jeg er fornøyd med at de fleste porteføljeselskapene rapporterer om organisk vekst, høyere driftsresultat og økt kontantstrøm fra driften. Det er tegn til bedring i våre markeder og flere av selskapene opplevde volumvekst i 4. kvartal, sier konsernsjef Nils K. Selte.

Han legger til at flere selskaper melder om mindre vekst i innkjøpskostnadene mot slutten av 2023, og at det ser ut til at denne utviklingen fortsetter inn i 2024.

Matvaregiganten Orkla står bak merkevarer som Stabburet, Toro og Jif. I tillegg eier selskapet blant annet 42,7 prosent i malingsprodusenten Jotun. Ved årsskiftet hadde konsernet 19.671 ansatte fordelt på tolv selskaper, 121 fabrikker og 24 land.