– Vi mener det er totalt uakseptabelt at folk sulter i hjel. Det er jo derfor statsministeren var blant de første vestlige lederne, eller kanskje den første vestlige lederen, som fordømte blokaden av Gaza, sa utenriksministeren i den store Gaza-debatten i Stortinget torsdag.

Han etterlyste mer redelighet fra flere av partiene i opposisjonen, og reagerte på antydninger om at Norge ikke gjør noe for å få slutt på krigen i Gaza.

– Vi bør alle gjøre mer. Jeg tenker hver morgen og hver kveld om hva vi kan gjøre mer, sa Barth Eide.

– Direkte uriktig

Utenriksministeren reagerte blant annet på beskyldninger fra SVs Marian Husein:

– Vi ser utsulting som et våpen i Gaza. Vi ser lastebiler som står klare for å gå inn med mat og hjelp. Når Norge er en ledende nasjon i dette arbeidet og leder giverlandskonferansen, hvordan kan vi sitte og se på at folk sultes i hjel, sa hun blant annet i en replikkveksling.

Hun beskyldte også regjeringen for å «sitte og vente».

– Vi sitter virkelig ikke og ser på det. Den påstanden er direkte uriktig, sa Eide.

– De bør tenke seg om

Utenriksministeren påpekte flere ganger at han jobber døgnet rundt for å bidra til å få slutt på krigen.

– Dette er en sak som opprører veldig mange mennesker her hjemme, og godt er det. Da er det problematisk at et par av partiene her i salen går rundt og forteller folk at Norge ikke gjør noe, sa Eide.

Han mener retorikken bidrar til polarisering, i en sak hvor det egentlig er bred enighet .

– Særlig de to partiene som står i spissen for det, bør tenke seg om hvor klokt det egentlig er, sa Eide.

Han nevnte ikke noen partier eksplisitt, men hans partikollega Åsmund Aukrust pekte på representanter i MDG og SV.

– Det er lov til å ha ulike diskusjoner om virkemidler, men litt redelighet i debatten bør vi ha. Det er mange dilemmaer knyttet til hvordan Norge i mange år skal støtte opp om oppbygging av en palestinsk stat. Det er viktige debatter, men de blir ikke særlig gode når vi kaster påstander på hverandre, sa han.

Skal votere over Gaza-forslag

Også Høyres Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) reagerte på retorikken i debatten.

– Jeg vil slutte meg til det både utenriksministeren og utviklingsministeren har sagt om hvordan vi fører debatten. Det er viktig med redelighet i debatten, sa Eriksen Søreide.

Stortinget skal torsdag stemme over flere saker som omhandler krigen i Gaza.

Blant annet er det fremmet forslag om boikott, sanksjoner og våpenembargo mot Israel. Ingen av forslagene ligger an til å få flertall.