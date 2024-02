Saken er én i en rekke saker knyttet til et omfattende narkonettverk i Tromsø, en av Nord-Norges største narkosmuglingssaker, der totalt 14 personer er eller har vært siktet, skriver NRK.

I denne saken er den antatte hovedmannen dømt til seks år og åtte måneder i fengsel. De to andre, broren og en barndomskompis, fikk seks år og en måned og seks år og to måneder i fengsel.

De tre erkjente helt og delvis straffskyld etter tiltalen.

Hovedmannen, en mann i 50-årene fra Tromsø, satt i Spania da hasjturen fra Sverige fant sted. Han skal ha hatt mye gjeld og forsøkte å finne løsninger for å dekke over tapet, ifølge dommen. Det resulterte i at tre menn, to av de tiltalte i saken, fikk beskjed om å ta imot flere hundre kilo med hasj i en leilighet i Nord-Sverige, som de skulle ta med seg over grensen til Norge.

Politiet kom over saken ved en tilfeldig promillekontroll. Politiet fikk mistanke om at det lå narkopenger i spill fordi mannen de stanset, til tross for å ikke ha inntekt, hadde nettopp kjøpt seg to nye snøscootere.

Deretter begynte politiet den skjulte fasen av etterforskningen med avlytting av telefonen hans. Gjennom året avdekket de et narkotikanettverk bestående av minst 14 personer.