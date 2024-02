– Bevisførselen har vist at tiltalte ga dette til sin mor ved flere anledninger og ved relativt store doser. Da hun flere ganger ga store doser av stoffene til sin mor, regnet hun det som mest sannsynlig at moren ville dø. Hun hadde dermed forsett som omfattet dødsfølgen, står det i dommen.

Moren ble syk flere ganger mens datteren, som er i 30-årene, bodde hjemme hos henne. Den siste gangen ble moren så syk at hun ble videresendt til Rikshospitalet.

Sykehuset slo alarm da analyser viste at hun hadde rottegift i kroppen.

Datteren ble pågrepet og siktet for drapsforsøk kort tid etter. Påtalemyndigheten mener datteren serverte moren forgiftet mat med rottegift som hun hadde bestilt fra utlandet.

Tingretten legger blant annet til grunn at arv var en del av motivet for drapsforsøket. Tiltalte har ifølge dommen hatt svært dårlig økonomi, og retten mener at hun antok at hun ville fått balanse i egen økonomi dersom hun arvet moren.