– Statsforvalteren kan ikke se at Time kommune kan gi dispensasjon for oppføring av næringsbygg til første byggetrinn av et datalagringssenter, står det i et høringssvar ifølge Jærbladet.

Time kommune ligger sør for Stavanger og Sandnes. Der vil Green Mountains sette i gang med byggingen av et datasenter som et stort teknologiselskap skal benytte seg av, ifølge selskapet selv.

Høie mener en dispensasjon til byggestart ville ha brutt vilkår for dispensasjon i plan- og bygningsloven. Blant annet om at kommunen må ha nok kunnskap og ha sikret samordning før det vedtak blir fattet.

Green Mountains har sagt at det er viktig å komme raskt i gang med byggingen. Selskapet ønsker ferdigstillelse av første byggetrinn senest januar 2025, mens siste byggetrinn bør være ferdig i 2027, ifølge dem.