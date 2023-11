De norske borgerne vil kunne reise ut når grensen åpner onsdag. Å reise innad i Gaza kan være svært farlig, og enhver må vurdere ut fra egen situasjon om man ønsker å ta seg til Rafah nå, skriver UD på sine nettsider.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier i en pressemelding at han er svært glad over meldingen om at 51 nordmenn får evakuere.

– Vi tar nå kontakt med de som står på listen, og håper de klarer å komme seg trygt fram til grenseovergangen ved Rafah, sier han.

Over halvparten barn

27 av de norske borgerne som står på evakueringslisten onsdag, er barn, opplyser utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ti l NRK.

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning befinner seg på Gazastripen, ifølge regjeringen. Rundt halvparten av dem er barn.

– Gaza er en krigssone, og situasjonen har forverret seg dramatisk de siste ukene. Folk mangler mat, medisiner, vann og drivstoff. Jeg har vært, og er fortsatt, svært bekymret for alle som har gjennomlevd dette marerittet, sier utenriksministeren.

NTB har vært i kontakt med Statsministerens kontor om saken. De viser til UDs uttalelser.

Mottakssenter i Kairo

Både dansker, finner og over hundre svensker sto tirsdag på listen over utenlandske borgere som fikk forlate Gazastripen, men det sto ingen nordmenn. Heller ikke mandag sto det nordmenn på listen.

Men på onsdag får nå altså 51 norske borgere evakuere til Egypt – om alt går etter planen.

Utenriksdepartementet (UD) opplyser at et norsk utrykningsteam er på vei fra Kairo til grensen for å ta imot dem som kommer.

– Teamet har medisinsk personell, ambassadepersonell og ID- og dokumenteksperter som kan hjelpe dem som mangler nødvendige dokumenter, for eksempel utgått pass, skriver UD.

De norske borgerne som kommer over grensen, vil deretter bli kjørt til Kairo, hvor det er opprettet et mottakssenter.

– Her kan vi gi mer praktisk bistand, slik som helsehjelp, dokumenthjelp, mat og drikke. Vi vil også bistå med reise videre fra Egypt til Norge, og om nødvendig overnatting i Egypt inntil det er mulig å reise videre til Norge.

– Krevende situasjon

UD understreker at ikke alle norske borgere i Gaza har fått tillatelse til å reise ut.

– Disse og deres pårørende er i en svært krevende situasjon nå. Våre diplomater fortsetter å arbeide for at norske borgere skal få reise ut fra Gaza så snart som mulig. De som ikke har fått tillatelse til å reise ut, blir også informert.

Utenriksminister Espen Barth Eide forsikrer også om at norske myndigheter fortsetter å arbeide for sikre at norske borgere skal få reise ut fra Gaza så snart som mulig.

– I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å få stans i krigshandlingene og sikre humanitær hjelp inn til sivile i Gaza, sier Eide.