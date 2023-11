Norske borgere slipper ut fra Gaza

Utenriksdepartementet har fått beskjed om at 51 norske borgere har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza via grenseovergangen Rafah i dag. De vil deretter bli kjørt til Kairo, hvor det er opprettet et mottakssenter.

Trond Giske lanserer bok

Trond Giske lanserer boka «Verdt å slåss for». Giske trakk seg som nestleder i Ap på nyåret i 2018 etter at flere kvinner varslet om ham. Partiledelsen konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Han har bestridt dette og også flere av varslene, men har også beklaget sin opptreden.

Prosedyrer i rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken

Prosedyrene i rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken holdes i dag og i morgen. Vaktsjefen som var på vakt da milliardfregatten Helge Ingstad forliste i 2018, ble i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel. Vaktsjefen anket dommen etter at tingretten ga aktoratet støtte i at hans uaktsomme navigering var hovedårsaken til at fregatten forliste.

Thunberg møter i retten i London

Klimaaktivist Greta Thunberg og flere andre demonstranter må møte i retten i London, etter at de nektet å følge politiets pålegg under en protest mot et møte for olje- og gasselskaper i London 17. oktober. Til sammen 26 demonstranter ble siktet dagen etter demonstrasjonen.

Rettssak mot antatte menneskesmuglere i Italia

En rettssak skal i dag etter planen starte mot flere personer som er tiltalt for menneskesmugling i kjølvannet av et forlis utenfor kysten av Italia i februar. Minst 94 mennesker omkom i forliset.

Norsk duell i mesterligaen

Tuva Hansens Bayern München tar imot Emilie Haavis Roma i mesterligaen i fotball. Kampen har avspark klokken 18.45. Også Chelsea, der Maren Mjelde og Guro Reiten spiller, skal i aksjon. De spiller borte mot Real Madrid klokken 21.

Fransk håndballbesøk i Trondheim

Det er duket for den sjuende runden i mesterligaen i håndball når Kolstad får besøk av det franske storlaget Paris Saint-Germain i et utsolgt Trondheim Spektrum. Avkast er klokken 18.45.