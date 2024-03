– I grove trekk har vinteren sluppet taket i Sør-Norge, sier statsmeteorolog Unni Nilssen til NTB.

Vi er inne i den første vårmåneden mars, en måned som ofte er kjent for å kunne by på et bredt spekter av vær og temperaturer i skillepunktet mellom vinter og vår. For to år siden ble mars en tørr og rekordmild marsmåned med rekorder på en rekke værstasjoner rundt om i landet.

Nilssen sier det ikke er noe i langtidsprognosene som tilsier at vinteren vil gjøre et comeback i Sør-Norge.

– Men oppe i nord er det fremdeles vinter. Der er det heller slik at de må vente på våren, sier hun.

Skyet og kjølig Kollen-fest

I hele Sør-Norge ventes det noen dager med vårlig vær med plussgrader på dagtid og enkelte steder ned mot minusgrader på nattetid. Dette er typisk for mars, med slike kontraster mellom dag- og nattetemperaturene, sier Nilssen.

Og det er Vestlandet som ligger an til å få det vårligste været.

– De er nok værvinneren, med en god del sol og temperaturer opp mot ti grader flere steder, sier Nilssen.

Det skal også være sol på Østlandet fram mot helgen, men da skyer det til, og det vil bli noe kjøligere. I helgen arrangeres de årlige verdenscuprennene i Holmenkollen, noe som tidligere år iblant har bydd på fyllefest og T-banekaos. Og det kan være lurt å planlegge for at det kan bli noe kjølig i år med temperaturer i skillepunktet mellom pluss- og minusgrader.

Vinterlig mot nord

Også i Nordland vil det tidvis være sol og flere plussgrader de kommende dagene.

– I helgen ser det litt kaldere ut, men det blir nok mye fint vær likevel, sier Nilssen.

Nordover mot Troms og Finnmark er det derimot ingen tegn til vår. Vinteren holder fortsatt et godt grep om de nordligste delene i landet, som kan vente seg temperaturer ned mot null med nedbør og sludd. Det kan føre til at blir ganske glatt flere steder, sier Nilssen.

– Både i Troms og i Finnmark blir det nokså skyet vær, noe som nok vil kunne oppleves litt surt. Det er nokså vinterlig, sier Nilssen.