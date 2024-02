– Det er godt håp om å finne vraket, tror det skal la seg gjøre å finne ferdsskriveren, sier stabssjef Gustav Magne Landro i politiet i Bergen i en pressekonferanse torsdag.

– Hvis noen rundt på øyene ser vrakdeler samler de opp eller varsler politiet slik at de kan bli samlet opp, legger han til.

Landro sier at politiet og Havarikommisjonen har en ganske god posisjonering på hvor helikopteret kan ligge.

Politiet har startet etterforskningen av ulykken som fant sted utenfor Algerøy på Sotra onsdag kveld. En kvinne i 60-årene som var ansatt som sykepleier i Equinor, mistet livet.

I tillegg er fem andre, alle ansatt i helikopterselskapet Bristow, skadd i ulykken. Torsdag har politiet prioritert avhør med disse.

Landro vil ikke si noe om hva som er forklart i avhør. Han understreker behovet for å undersøke vrakdeler og avhør med de involverte for å få et fullt bilde på hva som har hendt.

Søket etter flere vrakdeler har vært preget av kraftig vind og høy sjø.

Det er fremdeles uklart hva som forårsaket ulykken, og politiet kommer ikke til å gå ut med noen teorier per nå, understreker Landro.