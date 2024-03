Det bekrefter hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, overfor Dagbladet. Torsdag ble den siktede mannen varetektsfengslet i fire nye uker.

– Han samtykket til fire nye uker på bevisforspillelsesfare. Han samarbeider med politiet og har tidligere avgitt en fri forklaring i politiavhør. I dag har han vært inne til et nytt avhør, der han ble gjort kjent med andre bevis i saken som han har fått mulighet til å forklare seg om, sier Bratlien til avisen fredag.

I fengslingskjennelsen kommer det også fram at det er besluttet at det skal gjennomføres full judisiell observasjon av siktede. Det gjøres for å avklare hvorvidt siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet. De sakkyndige har fått frist til midten av april med å ferdigstille sin rapport.

Det står også at det antas at det vil bli tatt en påtaleavgjørelse i andre kvartal i år, og at en rettssak vil kunne holdes til høsten.

Det var 9. desember i fjor at Erik Dominguez (56) ble funnet død i sin leilighet på Frogner i Oslo. Den drapssiktede mannen varslet selv politiet om at han hadde vært i en leilighet natt til lørdag og at en person ble skadd der. Politiet brukte to timer på å finne leiligheten der de fant 56-åringen død. Den siktede er tidligere dømt for vold.