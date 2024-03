Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour fortsetter

Zaniar Matapour er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022. To menn ble drept av skuddene.

Onsdag er hele dagen satt av til fem av de fornærmedes forklaringer. Totalt 266 personer har status som fornærmet i saken.

Matapour nekter straffskyld, men bestrider ikke forholdene som er gjengitt i tiltalen. Rettssaken går i Oslo tingrett fra 12. mars til 16. mai.

Mindreårig gutt tiltalt for vold mot utviklingshemmet mann

En mindreårig gutt er tiltalt for å ha slått ned en 59 år gammel utviklingshemmede mann på Karmøy i fjor sommer.

Ifølge tiltalen ble mannen påført flere brudd i ansiktet og i hodeskallen og fikk en blødning i hjernen. Etter overfallet trenger 59-åringen hjelp til alt.

Rettssaken mot gutten starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag, og det er satt av tre dager til saken.

Kongressen behandler Tiktok-lov

Representantenes hus skal etter planen stemme onsdag over et lovforslag som gir kinesiske Bytedance rundt seks måneder på å selge seg ut av den populære videoappen Tiktok.

Tiktok er svært populært i USA med 170 millioner brukere, men også meget omstridt på politisk nivå. Amerikanske politikere har satt spørsmålstegn rundt koblinger mellom appen og den kinesiske regjeringen.

EU-parlamentet stemmer over KI og mat- og tekstilavfall

EU-parlamentet skal etter planen holde en siste og endelig avstemning om regulering av kunstig intelligens (KI). Samme dag skal parlamentet stemme over et lovforslag om reduksjon av mat- og tekstilavfall.

Raw Air i Granåsen

Rennet i storbakken i Granåsen i Trondheim er det sjette av totalt ti i årets Raw Air-konkurranse. Tirsdag vant hjemmehåpet Eirin Maria Kvandal i normalbakken og økte ledelsen i sammendraget.

Halvor Egner Granerud ble beste nordmann med 7.-plass i Raw Air-rennet i normalbakken tirsdag. Stefan Kraft leder sammenlagt i Raw Air. Johann André Forfang er nummer to, 20,1 poeng bak østerrikeren.

Kvinnene hopper kvalifisering fra klokka 11 og selve rennet fra 18.15. Herre skal i aksjon fra klokka 16.»

Ruud i aksjon i California

Casper Ruud møter franske Gäel Monfils i 4. runde av Indian Wells-turneringen i Palm Springs. 25-åringen vant tirsdag over franskmannen Arthur Fils med sifrene 6-2, 6–4.

Turneringen i Indian Wells samler alle de beste spillerne i verden.

Ruud kommer til Masters 1000-turneringen etter å ha spilt seg til finale to ganger på rad i hardcourtturneringer i Mexico. Både i Los Cabos (ATP 250) og Acapulco (ATP 500) ble det finaletap. Kampen starter klokken 19.