– Tonje Brenna sin sak handler om at hun ikke tidlig nok vurderte sin egen habilitet. Hun la selv kortene på bordet og beklaget i juni i fjor, og kontrollkomiteen har vært kjent med dette hele veien, sier Arbeiderpartiets medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Frode Jacobsen, til NTB.

Han forteller videre at opplysningene som har kommet fram i mediene, ikke er ny informasjon for Stortinget, og ikke noe som er et brudd på opplysningsplikten Brenna har etter Grunnloven.

– Fremskrittspartiets mistillitsforslag fremstår helt urimelig og er noe vi avviser, sier Jacobsen.