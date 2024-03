– Jeg har bodd over 20 år på Skedsmokorset, og for meg er det en drømmejobb å bidra til at Romerikes Blad er den viktigste avisa for en befolkning i kraftig vekst, sier Storvik i en pressemelding.

Han er nå daglig leder for rekrutteringsselskapet Visindi. Storvik er tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i NTB, konsernsjef i Tun Media, sjefredaktør i Nationen og informasjonsdirektør i Posten Norge. Han har også hatt flere redaksjonelle lederroller i NRK.

– Romerikes Blad er en kvalitetsavis som i alle år har utviklet svært dyktige journalister som har markert seg nasjonalt. Det sier noe om posisjonen til avisa og ikke minst all den gode journalistikken som lages hver eneste dag. For meg som romeriking er det ekstra stas å skulle ta fatt på oppgaven, sier Storvik.

Han tar over som leder i avisa etter Rune Bernhus som har vært konstituert i stillingen det siste året. Storvik begynner i Romerikes Blad innen 1. mai.