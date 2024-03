Samtidig som Stubb og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen, var Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Washington for å formalisere svenskenes inntreden i Nato.

Stubb og Støre, som sammen snakket med Kristersson torsdag, omtaler dagen som historisk.

– Det er den første øvelsen som Finland deltar i som Nato-medlem, side om side med allierte soldater for å trene på forsvarets sikkerhet på norsk territorium, sa Støre ifølge Kronstadposten.

Videre sa Støre at det føles «historisk riktig og trygt» at alle de nordiske landene nå blir med i Nato.

– Det at begrepet kollektiv sikkerhet får betydning for Norge, Finland, Danmark, Sverige og Island, er en historisk hendelse som styrker broderfolkene i nord, sa han. Videre sa han at Sverige og Finland vil komme med viktige bidrag til Natos diskusjoner.