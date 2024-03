Lucas Braathen ventes å kunngjøre comeback

Lucas Braathen sjokkerte stort da han to dager før sesongstarten i fjor høst røpet at han la opp i en alder av 23 år. Årsaken var en årelang konflikt med Norges Skiforbund. Braathen skal i dag holde pressekonferanse i Red Bull-regi i Østerrike. Der er det ventet at han forteller mer om sitt comeback som alpinkjører, noe flere medier melder at vil bli for Brasil. Braathen er nemlig halvt brasiliansk.

Biden taler i Kongressen

USAs president Joe Biden holder i dag sin årlige tale om rikets tilstand i Kongressen. Talen blir noe senere enn vanlig i år – etter «supertirsdag» denne uka. Da feide storfavorittene Biden og Donald Trump konkurrentene av banen i kampen om å bli neste president. I går trakk Trumps eneste konkurrent Nikki Haley seg fra kampen.

Støre og Stubb til forsvarsøvelse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og den finske presidenten Alexander Stubb besøker forsvarsøvelsen Nordic Response i Alta-området. Øvelsen samler omtrent 20.000 soldater fra 13 land, hovedsakelig nord i Norge, Sverige og Finland. Dette er Stubbs første utenlandsreise som president. Han og Støre skal også ha et bilateralt møte om bord et norsk fartøy i Alta.

Mortensrud får ny politistasjon

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpner nytt tjenestested for politiet på Mortensrud i Oslo. Dette er ett av 20 nye tjenestesteder som er opprettet. Oslos politimester Ida Melbo Øystese er selvsagt også med på åpningen.

Nytt rettsmøte for Bhatti

Nok et rettsmøte er satt opp i Pakistan for Arfan Bhatti vedrørende utlevering til Norge. Bhatti har motsatt seg utlevering til Norge, og han nekter straffskyld for det han er siktet for hjemme i Norge. Bhatti er siktet for psykisk medvirkning til terrorangrepet i Oslo natt til lørdag 25. juni 2022, da to menn ble skutt og drept av Zaniar Matapour (44).

Litteraturkritikerprisene deles ut

I kveld skal litteraturkritikerprisene deles ut i klassene beste sakprosabok for voksne, beste oversettelse, beste barne- og ungdomsbok og beste voksenbok, samt prisen Årets litteraturkritiker 2024. De nominerte for beste voksenbok er Pedro Carmona-Alvarez: «Chiquitita», Vigdis Hjorth: «Gjentakelsen», Erlend O. Nødtvedt: «Olav Nygards seng» og Maria Navarro Skaranger: «Jeg plystrer i den mørke vinden».

Molde møter Brugge

I dag møter tar Molde imot belgiske Club Brugge i åttedelsfinale i conferenceligaen. Gjestene ledes av Ronny Deila, men på Aker stadion må Deila klare seg uten det norske stjerneskuddet Antonio Nusa. Heller ikke Hugo Vetlesen er heller ikke med Brugge-troppen til Norge. Returkampen går i Belgia neste uke.