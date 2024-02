Landingsenheten traff overflaten på månen for over en måned siden og gjorde dermed Japan til det femte land i verden som har klart den bragden.

Men kort etter den nesten perfekte landingen 55 meter fra målet, like sør for månens ekvator, tippet SLIM over på siden, mistet krafttilførselen og slo seg av. Solpanelene vendte feil vei og klarte ikke å fange opp nok energi fra sola.

Men panelene fikk strømmen tilbake en ukes tid senere, da sollyset hadde endret retning i forhold til landingsstedet. Det japanske romfartsbyrået har tidligere uttalt at sonden ikke var konstruert for å overleve den kalde månenatten uten energiopptak fra sola.