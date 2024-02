– Vi synes dommen blir mest feil når det gjelder hvilket beløp som skal inndras, sier statsadvokat Hugo Henstein til iTromsø.

Han understreker at dommen ikke ankes som følge av de betingede fengselsdommene, som var lavere enn aktors påstand.

Det var i midten av februar at de fem mennene ble dømt for brudd på lotteriloven, også kalt pengespilloven, for å ha avholdt eller medvirket til å avholde ulovlige pokerturneringer.

Tre av mennene ble dømt til 36 dager betinget fengsel, mens to ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.