Det er 5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen.

Investeringsanslaget for 2024 indikerer nå en vekst på rundt 30 prosent fra året før når vi sammenligner med tilsvarende anslag gitt for 2023 for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De utførte investeringene i 2023 endte på 215 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en oppgang på om lag 22 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2022.