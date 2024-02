– Vi sender ressurser til bybanestoppet Brann Stadion etter at vi har fått opplysninger om mulig hærverk eller skadeverk som har ført til at bybanen har driftsstans. Et kumlokk skal være lagt ut i bybanesporet. Det er ukjent om det er tilsiktet eller et uhell, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Skyss skriver på sine nettsider at det er driftsstans på Bybanen mellom Danmarks plass og Slettebakken inntil videre.

– Det er en vogn som har hatt et uhell med et kumlokk som har noen har plassert i sporet, sier trafikklederen på Bybanens driftssentral til Bergens Tidende.