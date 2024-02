– For øyeblikket ser det egentlig relativt greit ut på de fleste av veiene våre, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen øst.

Han sier det er noe overvann enkelte steder, fordi det har vært mye regn på Østlandet i dag. Blant annet bremses trafikken oppover E6 ved Jessheim fordi ett kjørefelt er sperret av for drenering. Det er også litt ekstra kø i retning Oslo på E6 ved Moss, på grunn av en påkjørsel bakfra.

– I og med at det er mye vann i veibanen, anbefaler vi at man senker hastigheten for å unngå vannplaning, sier Wahlstrøm.

Hans kollega Andreas Larsen ved Vegtrafikksentralen sør melder om at det går fint på veiene i hans distrikt. Det er noe ekstra trafikk på E16, som går opp mot hytteområder som Hallingdal og Valdres, men ellers ser det stort sett normalt ut.

– Vær obs på vekslende føre med sørpe og slaps på mindre veier, er hans anbefaling.

Det er vinterferie i uke 8 i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag, samt det tidligere Sogn og Fjordane, skriver Timeanddate.