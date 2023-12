Ingen skadd da rakett traff norsk skip

Det norskeide skipet Strinda er truffet av en rakett i Rødehavet utenfor Jemen. Raketten kom fra et område som kontrolleres av houthi-militsen. Hendelsen fant sted rundt 60 nautiske mil nord for Bab al-Mandab-stredet, ifølge en amerikansk tjenesteperson.

– Ingen om bord har kommet til skade. Skipet er på vei til trygg havn for egen maskin, skriver administrerende direktør Geir Belsnes i bergenske J. Ludwig Mowinckels Rederi i en melding til NTB.

Adresseavisen: En omkom i brann i Oppdal

En person er bekreftet omkommet etter en brann i en enebolig på Oppdal i Trøndelag i natt. Politiet meldte om brannen på X, tidligere Twitter, klokka 2.15.

– Det er kun én person som er registrert på adressen, og det er kun den personen som er funnet, sier politiets innsatsleder, Trond Volden, til Adresseavisen.

Helse Midt-Norge vil ikke utsette Helseplattformen

Ledelsen i Helse Midt-Norge anbefaler at styret skal overkjøre ønsket fra egne sykehus – og vil fortsette innføringen av Helseplattformen. Styret skal behandle saken onsdag. I innstillingen står det at «en utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», skriver Adresseavisen.

Det står videre at «styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas». Helseplattformen er planlagt innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal 27. april neste år.

Mann knivstukket i Mysen

En mann i 20-årene i Mysen er fraktet til sykehus etter at han i går kveld ble knivstukket i magen. Tre personer er anholdt av politiet. Politiet fikk melding klokken 22.50 om en person som var blitt knivstukket.

– Fornærmede er en mann i 20-årene. Luftambulansen ble kalt ut, men tilstanden til pasienten ble ansett å være så stabil at han ble sendt til Kalnes, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Eksplosjon ved bil utenfor Stockholm

Ingen ble skadd da en gjenstand eksploderte ved en bil i Södertälje, drøyt tre mil sørvest for den svenske hovedstaden Stockholm. Ingen er pågrepet i saken.

Flere personer varslet ved 1-tiden i natt om høye smell i området Brunnsäng. Da politiet kom fram, kunne de konstatere at noe hadde detonert ved en parkert bil.

Jury: Google har brukt ulovlig monopolmakt

Juryen i en føderal domstol har kommet fram til at konkurransehindringer i Googles Android-appbutikk har rammet brukere av smarttelefoner og utviklere. Den enstemmige avgjørelsen i en domstol i San Francisco mandag kom etter bare tre timer med rådslagning blant de ni jurymedlemmene.

Det er Epic Games, som står bak det populære spillet Fortnite, som står bak søksmålet. Saken dreier seg om det betalingssystemet innen Google Play.

Høyesterett i Texas sier nei til nødabort

Høyesterett i Texas har sagt nei til nødabort for en kvinne som bærer et foster med en dødelig genfeil. Hun tar abort i en annen delstat. Avgjørelsen kom bare timer etter at kvinnen, Kate Cox, opplyste til retten at hun hadde forlatt delstaten. Hun ønsket like fullt at saken skulle behandles.

En domstol i Austin ga torsdag i forrige uke Cox et sjeldent unntak fra delstatens strenge abortlov. Et drøyt døgn senere kom kontrabeskjeden om at høyesterett setter kjennelsen på vent etter en begjæring fra regjeringsadvokaten.

Reuters: Avstemning over riksrett-etterforskning denne uka

Representantenes hus skal denne uka stemme over hvorvidt det skal startes en formell riksrett-etterforskning mot president Joe Biden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Lederen i Representantenes hus, Mike Johnson, har informert sine republikanske partifeller om avstemningen i et lukket møte, opplyser representanten Lisa McClain til nyhetsbyrået.

– Han fortalte det nettopp til oss … Torsdag, sa McClain på vei ut fra et møte med Johnsen. En rådgiver for den republikanske ledelsen i Representantenes hus opplyser imidlertid at avstemningen ventes å bli holdt allerede i morgen.